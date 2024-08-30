◆米大リーグレッドソックス０―２ブルージェイズ（２９日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）レッドソックスの吉田正尚外野手は「６番・ＤＨ」で先発。３打数無安打で６試合ぶりのノーヒット。打率は２割９分４厘となった。チームは２−０で今季６度目の完封負け。吉田のバットが、６試合ぶりに沈黙した。相手先発は、好調のフランシス。菊池雄星投手をアストロズにトレード後、中継ぎから先発に定着した