フジテレビの山本賢太アナウンサー（26）が29日放送の同局「トークィーンズ」（木曜後11・00）にゲスト出演。好みのタイプだという芸能人を明かす場面があった。この日は「フジテレビアナウンス室全面協力！働くサラリーマンを徹底取材SP」と題して同局・佐野瑞樹、伊藤利尋、山本、上垣皓太朗の各アナウンサーが登場。杉原千尋アナが行った事前取材のVTRで、好きな女性のタイプを聞かれた山本アナは「僕はやっぱ、よく笑う女