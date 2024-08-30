俳優の林遣都が２７日、ＮＨＫドラマ「家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった」（略称・かぞかぞ）で、編集者で社長の小野寺柊司役で出演。関西出身の林の、エセ関西弁がネットで話題となった。同ドラマは、昨年ＮＨＫＢＳで放送されたものをＮＨＫ総合で再放送したもの。この日の「かぞかぞ」では、心の不調で会社に行けなくなった七実（河合優実）が、ダウン症の弟・草太（吉田葵）との関係を記した文章を投稿