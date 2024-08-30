【MLB】ドジャース6-4オリオールズ（8月28日（日本時間8月29日））【映像】大谷に送球が直撃するハプニング8月28日（日本時間8月29日）に米・カリフォルニア州ロサンゼルスのドジャースタジアムで行われたロサンゼルス・ドジャース対ボルチモア・オリオールズの一戦で、ドジャース・大谷翔平の“痛すぎる三盗”のひとコマが、野球ファンの間で話題となっている。3-2、ドジャース1点のビハインドで迎えたこの試合