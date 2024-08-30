【AFP＝時事】全米オープンテニス（US Open Tennis Championships 2024）は29日、女子シングルス2回戦が行われ、2018年と20年に大会制覇を果たしている大坂なおみ（Naomi Osaka）は、3-6、6-7（5-7）で世界ランキング52位のカロリーナ・ムチョバ（Karolina Muchova、チェコ）に敗れ、大会復帰戦が終了した。娘のシャイ（Shai）ちゃん出産のため昨年大会を欠場していた大坂は、第10シードのエレナ・オスタペンコ（Jelena Ostapenk