シグマが、恒例の新製品プレゼンテーションイベント「SIGMA STAGE ONLINE」を9月5日（月）21時からオンラインで実施する。前回の実施から約3カ月ぶりの実施。シグマの公式Youtubeチャンネル「SIGMA Station」で配信し、事前の参加申し込みなどは不要。新製品の内容やジャンルなどの詳細は明らかにされていない。恒例の「SIGMA STAGE ONLINE」が9月5日（月）21時から開かれるオンラインで実施する新製品プレゼンテーションイベント