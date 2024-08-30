お笑いカルテット・ぼる塾の田辺智加が24日、公式YouTubeチャンネル『ぼる塾田辺の食べるわよチャンネル』を更新。ファンからの質問に答えた。○他人と比べれば「その人のいいところを見つけられる」ぼる塾・田辺智加“質問コーナー”に寄せられた「自分と他人を比べてしまいます」というお悩みに、「私も他人とめちゃくちゃ比べちゃうよ」と共感した田辺。続けて、「だけど、それが無駄だっていうことに、最近ようやく気づいて」