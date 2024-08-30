まだ誰も観たことのない（MCU）最新作、「アガサ・オール・アロング」『キャプテン・アメリカ：ブレイブ・ニュー・ワールド』『サンダーボルツ*』「デアデビル：ボーン・アゲイン」「アイアンハート」の初映像を含む、マーベル85周年を祝う特別映像が公開された。 1939年8月31日は、マーベル全ての始まりである「MARVEL Comics #1.」が創刊された記念日。2024年8月31日に迎える8