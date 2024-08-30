『エターナルズ』（2021）『イニシェリン島の精霊』（2022）などのバリー・コーガンが、主演ドラマ「ピーキー・ブラインダーズ」（2013-2022）の映画版に出演することがわかった。映画『ダンケルク』（2017）以来の共演となる。米が報じている。 本シリーズは、実在したギャンググループ“ピーキー・ブラインダーズ”を題材とするクライムドラマ。第一次大戦