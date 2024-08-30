TWICE・ツウィのソロデビューアルバム『abouTZU』に収録された全曲の音源が一部公開された。【写真】ツウィ、日本で見せた意外な“ボリューム感”JYPエンターテインメントは8月30日、TWICEの公式SNSを通じて、ツウィのソロデビューアルバム『abouTZU』のハイライトメドレー動画「TZUYU『abouTZU』Album Sneak Peek」を公開した。公開されたハイライトメドレーでは、タイトル曲『Run Away』から『Heartbreak In Heaven（Feat.プニエ