K-POPガールズグループT-ARA出身の歌手兼女優、ジヨンが近況を公開した。【写真】T-ARA・ジヨン、夫とラブラブ2SHOT8月29日、ジヨンは自身のインスタグラムに近況を収めた写真を公開した。写真のジヨンは撮影の準備に忙しそうな姿だ。（写真＝ジヨンInstagram）ジヨンは去る6月から、プロ野球選手の夫ファン・ジェギュンと破局するのではないかという“離婚説”に包まれた。当時、ラジオとYouTubeで野球中継していたイ・グァンギル