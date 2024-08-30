持ち帰りすし店「小僧寿し」は8月31日から、土日限定で「とろ祭り」を開催する。開催は、8月31日から9月1日と9月7日から8日。小僧寿し 「とろ祭り」【関連記事】かっぱ寿司「秋の彩り11種セット」8月29日発売、期間限定の持ち帰り商品、「みなみ鮪中とろ」や「特盛ねぎとろ」の贅沢ネタ、人気ネタのほか、秋の味覚「なす揚げびたし」入り“高級まぐろ”の南鮪の「大とろ」「中とろ」を使用した「とろ祭り」を開催する。とろける食