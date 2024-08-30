住民満足度の高い街 調布は、住民の満足度の高い街です。調布市民意識調査報告書 令和5年度版によると、アンケート回答者の約90％が調布に住み続けたいと回答しています。 調布市に住み続けたいと回答した方が感じているまちの魅力・個性・特色 順位 内容 割合 1位 都心への交通の便がよい 77.2％ 2位 豊かな自然がある 63.8％