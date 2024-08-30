8月30日11時 再販 「HG 1/144 ペーネロペー［クリアカラー］」(通常版) BANDAI SPIRITSは、通販サイト「プレミアムバンダイ」にて各種ガンプラの再販を本日8月30日11時に開始する。 今回再販が実施されるのは「HG 1/144 ペーネロペー［クリアカラー］」(通常版)や、「HG 1/144 赤い三巨星チームセット」、「HG 1/144 エンゲージガンダム」など。1