最大のサプライズ選出は選手よりコーチだった。ソシエダ久保建英「監督批判?」の波紋…“途中出場”に不満か、ゴール後に《オレを誰だと思っているのか？》日本サッカー協会（JFA）は昨29日、千葉市内で2026年W杯アジア最終予選中国戦（9月5日、埼玉）、バーレーン戦（9月10日、バーレーン）に臨む代表メンバーを発表した。性加害疑惑報道で選外が続いていたMF伊東純也（31=スタッド・ランス）、腰を痛めていたMF三笘薫（27=