【ニューデリー時事】インドで２隻目となる国産の原子力潜水艦「アリガート」が２９日、就役した。同国が勢力圏と見なすインド洋への進出を強める中国を念頭に置いた海軍力強化の一環。インド国防省によると、２０１６年に就役した初の国産原潜「アリハント」と比べ技術面で大幅に向上。地元メディアによれば、推定射程７５０キロの「Ｋ１５」や同３５００キロ以上の「Ｋ４」などの潜水艦発射弾道ミサイル（ＳＬＢＭ）を搭載で