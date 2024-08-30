中国共産党３中全会「決定」の用語解説（１９）生成ＡＩ第4回中国国際消費品博覧会で来場者の質問に答えるAIデジタルヒューマン。（4月15日撮影、海口＝新華社記者/郭程）【新華社北京8月30日】中国共産党が7月の第20期中央委員会第3回全体会議（3中全会）で採択した「改革のさらなる全面深化と中国式現代化の推進に関する中国共産党中央委員会の決定」について、重要な用語を解説する。第19回は「生成AI（人工知能）」。▽