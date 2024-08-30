政府は３０日、東京電力福島第１原発の処理水放出に関し、首相官邸で関係閣僚会議を開いた。中国による日本産水産物の禁輸が長引き、影響を受ける漁業関係者に対する支援策を議論。水産業者の事業継続に全力を挙げる考えだ。岸田文雄首相は会議の席上、「処理水の処分が完了するまで、（政府が）全責任を持って取り組む方針について何ら変わりなく堅持することを確認した」と説明。水産業のなりわい継続に向け、引き続き支援策