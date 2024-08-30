30日に放送されたTBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）で、結成25周年を迎えた3人組テクノポップユニットPerfumeについて特集された。広島のアクターズスクールで出会って結成され、2005年（平17）にメジャーデビュー。07年、5枚目のシングル「ポリリズム」でブレークした。あーちゃんこと西脇綾香は「9歳の時〜一緒なんで、人生って感じ」と話した。また、あーちゃんは「1999年結成でした。25周年に入るんじゃなく、もう25