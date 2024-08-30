〈大谷翔平の恩師も「坊主にしている方がおかしい」と…高校野球の「丸刈り強制」を激減させた日本人の“人権意識”の変化〉から続くなぜ、高校野球の世界では、「丸刈り」の強制がなくならないのか。どうして夏の甲子園は、酷暑のなかで何試合も行われるのか――。近年、世界的に人権意識が高まるなかで、高校野球の常識や慣習が議論の的になっている。【写真】この記事の写真を見る（2枚）そんな高校野球界の常識・慣習につ