しずてつジャストラインによりますと8月30日、路線バスは大雨の影響で一部路線で運休や折り返し運行をしています。 □運休路線 ●東名高速道路通行止めにより始発より全便（当面の間） ・特急静岡相良線 ・富士山静岡空港静岡線 ●周辺道路渋滞の影響により運休（当面の間） ・中原池ヶ谷線 ・中部国道線 ・焼津循環線 ・焼津岡部線 ・丸子線 ・丸子清閑町線 ・用宗線 ・東新田下川原線 ・牧ヶ谷線 ・志太温泉線