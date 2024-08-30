最接近から一夜明けて、交通機関は徐々に再開しています。 （利用客） 「ようやく路面電車が動いて助かった」 （利用客） 「県営バスが8時からしか動かないので、来ても始発だといっぱいで乗れないかなと思って路面電車に変えた」 長崎市内を走る路面電車は、午前6時半頃から安全が確認された区間で運転が再開され、現在は通常運転となっています。 （冷川小粹アナウンサー） 「長崎駅前のバス乗