気象台は、午前11時42分に、大雨警報（土砂災害）を宮古市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】岩手県・宮古市に発表内陸では30日夜遅くまで、沿岸北部では30日昼過ぎから30日夜遅くまで、土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■宮古市□大雨警報【発表】・土砂災害30日昼過ぎから30日夜遅くにかけて警戒■花巻市□大雨警報・土砂災害30日夜遅くにかけて警戒・浸水1時間最大雨量30mm■