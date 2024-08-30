なぜ、高校野球の世界では、「丸刈り」の強制がなくならないのか。どうして夏の甲子園は、酷暑のなかで何試合も行われるのか――。近年、世界的に人権意識が高まるなかで、高校野球の常識や慣習が議論の的になっている。【衝撃画像】坊主姿でガリガリだった高校時代の大谷翔平を写真で見るそんな高校野球界の常識・慣習について、「人権」をテーマに切り込んだのが、ノンフィクションライターの中村計氏だ。中村氏は、丸刈り