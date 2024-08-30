自民党総裁選に向けて開いた選挙対策本部の会合であいさつする石破元幹事長＝30日午前、国会自民党の石破茂元幹事長（67）は30日午前、立候補表明した9月の党総裁選に向けて選挙対策本部の体制を固めた。支援議員を集めた選対本部会合を国会内で初めて開き、麻生派を退会した岩屋毅元防衛相が選対本部長に、茂木派を退会した青木一彦参院議員が本部長代理に就く人事を決定。政策記者会見を来月10日に開く日程も発表した。事務