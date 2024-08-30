神奈川県藤沢市は、30日午前11時30分に「避難指示（警戒レベル4）」を発令しました。「避難指示（警戒レベル4）」が発令されたのは鵠沼地区（鵠沼・南藤沢・鵠沼東・鵠沼松が岡１〜５丁目・鵠沼橘１丁目・鵠沼石上１〜３丁目・鵠沼桜が岡１〜４丁目・鵠沼藤が谷１〜４丁目・本鵠沼２〜５丁目・鵠沼海岸１〜７丁目・片瀬）の洪水浸水想定区域及び土砂災害警戒区域の17480世帯 38400人、藤沢地区（藤沢・朝日町・藤沢１〜５丁目・本