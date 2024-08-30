【AFP＝時事】ロシア大統領府（クレムリン、Kremlin）は29日、ウラジーミル・プーチン（Vladimir Putin）大統領が9月3日にモンゴルを訪問すると発表した。モンゴルは同氏に逮捕状を出した国際刑事裁判所（ICC）加盟国。ICCは2023年3月、ロシアが侵攻中のウクライナからの子どもの連れ去りに関与した戦争犯罪の疑いがあるとして、プーチン氏に逮捕状を出した。以来、同氏がICC加盟国を訪問するのは初めて。ICC加盟国は、プーチン