スウェーデンの人気ポップグループＡＢＢＡのメンバー＝１９７４年/Ollie Lindeborg/AFP/Getty Images/File（ＣＮＮ）スウェーデンの人気ポップグループＡＢＢＡが米国のドナルド・トランプ前大統領に対し、大統領選の選挙運動で自分たちの楽曲を使わないよう申し入れた。最近の集会で楽曲を無断使用されたと訴えている。ＡＢＢＡの代理人はＣＮＮの取材に対し、ＡＢＢＡもレコード会社のユニバーサル・ミュージックも、トランプ陣