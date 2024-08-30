M＆A（企業合併・買収）仲介での事業承継でトラブルが多発している問題を受け、中小企業庁は30日、仲介業者などに向けた中小M＆Aガイドライン（指針）の改定内容を公表した。「悪質な買い手」を排除するため、仲介業者などが買い手候補について調査し、M＆Aにあわせて銀行融資の経営者保証の解除や移行が確実に行われるよう求める。来年1月から適用する。【写真】M＆A直後から1億円超が流出して廃業した設計会社事業継承をめぐ