Andrea ShalalSteve HollandStephanie Kelly[サバンナ（米ジョージア州）／ワシントン ２９日 ロイター] - 米民主党の大統領候補ハリス副大統領はＣＮＮのインタビューで、南部国境からの移民流入に厳しい対応を取ると表明したほか、イスラエルへの兵器供与を控えることはしないと述べた。党大統領候補に指名されてから大手報道機関のインタビューに応じるのは初めて。「われわれには不法に国境を越える人々に対処する法律があ