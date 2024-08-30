◆マツダボール杯第１１回日本少年野球長野交流大会▽準々決勝流山ボーイズ（千葉）６ｘ―５多摩川ボーイズ（東京西）▽準決勝横浜泉中央ボーイズ９―８流山ボーイズ＝延長９回タイブレーク＝（８月１７日・信州グリーンローズスタジアム四賀）２年生以下の新チームによる支部交流大会のマツダボール杯第１１回長野交流大会が行われた。長野県支部ほか９支部の２４チームが参加。今年からリーグ戦、決勝トーナメントで