Marie Mannes[ストックホルム ２９日 ロイター] - スウェーデンの高級電気自動車（ＥＶ）ポールスターのペール・アンスガー最高財務責任者（ＣＦＯ）は２９日、欧州連合（ＥＵ）と米国が中国製ＥＶに課した輸入関税は欧州に拠点を置く企業に打撃を与えるとの懸念を示した。米国とＥＵ、カナダが最近中国製自動車に課した高関税を受け、多くの自動車メーカーは生産の一部を他国へ移す計画を加速させている。同ＣＦＯは第２・四