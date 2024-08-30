藤田菜七子騎手＝美浦・根本康広厩舎＝は、最終週の新潟で土日計６鞍（土曜５鞍、日曜１鞍）に騎乗する。先週は２５日の新潟２Ｒでウヌボレヤサンと初コンビを組み、１２番人気の低評価を覆し６馬身差のＶ。単勝１万３６０円の好配当に「いい競馬ができて、勝つことができて良かったです」と今年６勝目を振り返った。２着には大江原比呂騎手騎乗のバウンドトゥウィン（１３番人気）が入り、女性騎手のワンツー決着。３着には７