【試合映像】プロ野球 中日 対 広島｜https://youtu.be/cFQKBJZM2Zk ＜2024年8月29日（木）プロ野球 中日 - 広島 ＠バンテリンドーム＞ プロ野球 中日 対 広島 の試合が29日にバンテリンドームで行われ、中日が5-1で勝利した。 2位巨人とゲーム差なし。負ければ首位陥落の広島。 4回、唯一負け越している中日に先制を許す。 堂林翔太（33）の活躍で1点を返すが、反撃できず。広島が1ヶ月ぶりの首位陥落とな