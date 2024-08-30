アジア株は軒並み上昇、米経済の底堅さを確認香港株7週間ぶり高値、上海株4日ぶり反発 東京時間11:14現在 香港ハンセン指数 17943.07（+156.75+0.88%） 中国上海総合指数 2840.03（+16.92+0.60%） 台湾加権指数 22287.71（+85.86+0.39%） 韓国総合株価指数 2679.18（+16.90+0.63%） 豪ＡＳＸ２００指数 8073.50（+28.37+0.35%） アジア株は総じて上昇。米経済の底堅さを示す経済統計