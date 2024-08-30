長谷川平蔵はある時、神社の境内で赤子の泣き声がするのに気づく。社殿の軒下を覗くと、赤ん坊が捨てられていた。まるで隠すかのように置かれていたことに、平蔵は不審を抱く……。「鬼平犯科帳」第21話〈前編〉から読む第21話〈後編〉は8月31（土）11時に更新予定です。『鬼平犯科帳122』好評発売中です。（さいとう・たかを／文春コミック）