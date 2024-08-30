【ソウル聯合ニュース】韓国国会行政安全委員会に所属する最大野党「共に民主党」の楊富男（ヤン・ブナム）議員が３０日までに警察庁から提出を受けた資料によると、２０２１〜２３年に警察に被害届が出された「ディープフェイク」による性犯罪事件の被害者計５２７人のうち、５９．８％（３１５人）は１０代だった。ディープフェイクは人工知能（ＡＩ）を悪用して生成した偽の音声や画像。１０代の被害者の割合は２０代（３２．