【セガ ラッキーくじ「呪術廻戦 Morning Routine」】 8月30日より順次発売 価格：1回700円 セガ フェイブは、セガ ラッキーくじ「呪術廻戦 Morning Routine」を本日8月30日より発売開始した。価格は1回700円。 本商品は、アニメ「呪術廻戦」の「Morning Routine」をテーマに描き下ろした爽やかなカラーリングのセガオリジナルデ