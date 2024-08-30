実施期間：8月30日0時～9月12日23時59分 Amazonは、Kindleのマンガやライトノベルをお得に購入できるセールを実施している。期間は8月30日0時から9月12日23時59分まで。 対象となるのは、魔物の子供達が人間とコンビを組み最後の1組になるまで戦うファンタジー系バトルマンガ「金色のガッシュ!! 完全版」や「どうぶつの国 完全版」、「VECTOR BALL」など、雷句誠氏のマンガ作品を