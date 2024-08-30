午前１１時現在の東証プライムの値上がり銘柄数は１０３３、値下がり銘柄数は５４１、変わらずは７２銘柄だった。業種別では３３業種中２３業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、海運、電気・ガス、卸売など。値下がりで目立つのは小売、精密機器、医薬品など。 出所：MINKABU PRESS