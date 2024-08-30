JR西日本は、台風１０号接近に伴い、本日（８月３０日）の岡山・福山地区の運転計画は以下の通りとしています。 各線区で以下の列車を最終列車として運転し、以降は終日列車の運転を取りやめます。今後の気象状況等により、その他の線区・列車においても運転を取りやめる可能性や、運転計画が変更となる場合があります。 ≪終日運転を取りやめる線区・列車≫●福塩線●・福山駅～府中駅間で始発から終日運転を取りやめます