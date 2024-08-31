イングランドサッカー協会(FA)は29日、9月のUEFAネーションズリーグ(UNL)に参加するイングランド代表メンバー26人を発表した。今夏のEURO2024は2大会連続の準優勝に終わったイングランドは、ガレス・サウスゲート前監督の退任を発表。後任はいまだ決まっておらず、現状はU-21代表監督のリー・カーズリー氏が暫定指揮官になっている。イングランドはリーグBのグループ2に所属。フィンランド、アイルランド、ギリシャと対戦す