今週は新潟競馬場で新潟記念（芝2000m）が行われる。サマー2000シリーズ最終戦として施行される一戦。夏の激闘を経て今年のチャンピオンが決まるレースに好メンバーが集結した。ここでは、過去10年からレッドラディエンスとアリスヴェリテにフォーカスしたデータを取り上げる。 シリーズ王者狙うレッドラディエンスに【2.1.0.1】 前走七夕賞を制したレッドラディエンスがサマー