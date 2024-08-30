30日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ10710424.9 26500 ２. 野村東証指数9635 715.82810.5 ３. 楽天Ｗブル5938 0.9 31320 ４. 野村日経平均543120.0 39770