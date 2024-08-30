カカクコムは8月27日、「食べログ スペイン料理 百名店 2024」を発表した。選出基準日は2024年7月23日。選出基準日時点で、第1ジャンルが「スペイン料理」となっている店舗から、点数上位100店を選出した。食べログ スペイン料理 百名店 2024「うまいもの、いま食べるなら、このお店。」をコンセプトに、ジャンルごとに高い評価を集めた100店を発表するグルメアワード。2017年より数々のジャンルで毎年発表しており、今年は初めて