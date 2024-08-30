関脇時代、本誌インタビューに茶目っ気たっぷりに答える照ノ富士（2015年）2024年9月8日に初日を迎える大相撲秋場所。先場所に念願だった10回めの賜杯を抱き、今場所でも本命と見られてきた一人横綱の照ノ富士だが、ここにきて心配なニュースが飛び込んできた。8月29日、横綱審議委員による稽古総見が国技館内の相撲教習所でおこなわれたが、豊昇龍、琴桜の両大関が元気な姿を見せる一方、照ノ富士が古傷である膝の状態などを