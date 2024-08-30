「X Games Chiba 2024」（Ｘゲームズ千葉大会）が千葉市の幕張メッセで９月２０〜２２日に開かれる。このアクションスポーツの祭典に、パリ五輪スケートボード女子ストリートの金メダリスト、吉沢恋（ＡＣＴ ＳＢ ＳＴＯＲＥ）が出場する。五輪で頂点に立ち一躍脚光を浴びた１４歳が、激動の日々と変わらぬ思いを語る。（デジタル編集部古和康行）髪を染めたのは「夏休みだから」五輪の金メダリストに対して、こう表現してい