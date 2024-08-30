メガハウスは、発売から30年を記念した復刻版の「アメリカンバトルドーム」(7,920円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2024年12月発送予定。2024年12月発送予定「アメリカンバトルドーム」(7,920円)「アメリカンバトルドーム」は、ツクダオリジナルから1994年に発売された3Dアクションピンボールゲーム。中央から転がってくるボールをフリッパーではじいて、