広瀬めぐみ元参院議員（58）＝自民党離党、辞職＝が公設秘書の給与を詐取したとされる事件で、東京地検特捜部は30日にも広瀬元議員を詐欺罪で在宅起訴する方針を固めた。広瀬元議員は起訴前の特捜部からの任意聴取に対し、「勤務実態のない秘書の給与をだまし取った」と認めていたとされ、特捜部は逮捕をせず、任意で捜査を進めていた。【写真で振り返る】エッフェル塔、家宅捜索…広瀬氏の歩み関係者によると、広瀬元議員は20