David Lawder[ワシントン ２９日 ロイター] - 中国製の電気自動車（ＥＶ）などに新たな関税を課すカナダの決定について、米通商代表部（ＵＳＴＲ）のタイ代表は２９日、強い支持を表明した。カナダは２６日、１０月１日から中国製のＥＶに１００％、鉄鋼とアルミニウムに２５％の関税を課すと発表した。ＵＳＴＲも今月末までに、中国製のＥＶに１００％、半導体と太陽電池に５０％、リチウムイオン電池に２５％の関税を課す計